В Пушкине заработал детский центр экологии
Центр экологии и экспериментирования «Совята-Эколята» открылся в дошкольном отделении «Совёнок» образовательного комплекса №11 города Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В центре будут проводить интерактивные мероприятия, уроки и опыты.
«Главная задача нового пространства — привить детям бережное отношение и любовь к природе через творчество и практику», — говорится в сообщении.В честь открытия руководство комплекса подготовило насыщенную праздничную программу, включая выступления ребят на тему экологии, экскурсию по центру и дефиле «Эко-мода», на котором детсадовцы демонстрировали костюмы, созданные из бросовых материалов. Так они показали, что многому из того, что просто выбрасывают, можно найти применение.