В Пушкине юные инспекторы дорожного движения провели акцию по безопасности
Профилактическую акцию «Безопасный двор» провёл отряд юных инспекторов движения «Форсаж» из образовательного комплекса № 1 города Пушкино. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Ребятам помогала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения местного отдела Госавтоинспекции капитан полиции Наталья Гирява. Юные инспекторы провели беседы с детьми-пешеходами, самокатчиками и велосипедистами на тему правил безопасности.
«Они напоминали собеседникам, что переходить дорогу можно только в разрешённых местах и предварительно убедившись, что машины остановились, что кататься на самокатах и роликах можно вдали от дорог, а выезжать на велосипеде на проезжую часть разрешено только с 14 лет», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили важность таких акций для снижения детского травматизма на дорогах, потому что живое общение с ровесниками и авторитетными взрослыми оказывает большее влияние, чем простое чтение правил.