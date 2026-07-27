«Уникальная площадка»: участник «Героев Подмосковья» отозвался о программе
Программа «Герои Подмосковья» отличается большой продуманностью и высоким качеством реализации. Об этом заявил участник проекта Игорь Какушкин в интервью РИАМО.
Программа направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах государственной власти.
«Мы учились на действительно уникальной площадке — далеко не у всех регионов есть такие возможности. Все сделано на высоком уровне, и я благодарен за возможность быть частью этого проекта», — подчеркнул Какушкин.Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе среди претендентов с высшим образованием. В годовой курс обучения входят четыре очно-заочных модуля и стажировки. Выпускникам предлагают трудоустройство или зачисляют в кадровый резерв.