Обновленный Центральный парк в Щелкове откроют осенью
В Щелкове продолжается благоустройство Центрального парка. Обновленное общественное пространство планируют открыть осенью этого года, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Площадь парка составляет 19 гектаров. После завершения работ здесь появится современная зона отдыха для жителей всех возрастов. Проект предусматривает устройство новых пешеходных дорожек, установку декоративных габионов, деревянных настилов и современной системы освещения. В парке также разместят скамейки, урны, детские игровые комплексы, спортивные площадки и зону для выгула собак.
Кроме того, на территории установят информационные стенды, оборудование для привлечения птиц, павильоны и оформят входные группы. В настоящее время подрядчик выполняет планировку территории, прокладывает инженерные коммуникации, монтирует оборудование, устраивает свайное основание, возводит металлоконструкции, укладывает деревянные настилы и проводит озеленение.
Все работы проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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