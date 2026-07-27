В Подольске завершили строительство школы на 500 мест
Школу, рассчитанную на 500 учеников, построили в составе жилого комплекса «Новая Щербинка» на территории округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Здание станет новым учебным корпусом школы имени Д.И. Зернова. Оно откроется для учеников 1 сентября.
«Сейчас все работы по благоустройству и оснащению новостройки завершены. Идет процедура лицензирования», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет более 12 тысяч квадратных метров. В здании располагаются 20 универсальных и специализированных учебных кабинетов, два спортзала, библиотека, актовый зал на 200 мест с помещениями для хранения реквизита и столовая с пищеблоком.
На пришкольной территории оборудован спортивный кластер и амфитеатр для мероприятий.