«Устроили посиделки»: Анастасия Волочкова высказалась о свадьбе дочери

14 августа 2025, 19:10

Балерина Анастасия Волочкова нелестно «прошлась» по свадьбе своей дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

13 августа Ариадна, дочь Анастасии Волочковой, зарегистрировала брак со своим избранником в столице. Об этом стало известно от издания Woman.ru. Отмечается, что хоть ранее в Санкт-Петербурге уже прошло торжество, организованное балериной, сама церемония бракосочетания изначально планировалась в Москве — в кругу отца девушки и его супруги Елены Николаевой.





По словам Николаевой, свадьба состоялась. Однако, как и ожидалось, на мероприятии не присутствовала мать невесты. Волочкова пояснила, что в Москве собрались только самые близкие родственники, а само событие она назвала скромными посиделками.

«Никакой второй свадьбы в Москве не было. Там большая семья, они просто посидели. Но дочь меня сразу предупреждала, что свадьба — это в Санкт-Петербурге, а дома посиделки», — рассказала Анастасия.

«Если была бы толпа, то в первую очередь пригласили меня», — заявила балерина.