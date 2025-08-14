Ясновидящая предостерегла супруга Анастасии Заворотнюк от частых визитов на её могилу

14 августа 2025, 18:54

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв ежедневно приходит на могилу жены

Пётр Чернышёв и Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

Известный фигурист Пётр Чернышёв, супруг покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, каждый день навещает её могилу. Журналисты не раз замечали, как он трепетно ухаживает за местом захоронения, не пропуская ни дня. Однако психологи и экстрасенсы предупреждают: столь частые посещения кладбища могут негативно сказаться на состоянии живых.





Ясновидящая Николь Кузнецова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что постоянные визиты в некрополь опасны для Чернышёва.

«Нельзя так часто ходить на кладбище, это всё-таки место, где покоятся умершие. И живым там не место. Таким образом фигурист притягивает свою смерть и постоянно тревожит Анастасию», — объяснила Николь.

