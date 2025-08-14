«Не ругалась»: Танцор Татьяны Булановой ответил на критику «энергосберегающего» выступления

14 августа 2025, 18:25

Танцор Дмитрий Берегуля не согласился с тем, что плохо танцевал на концерте Булановой

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля прокомментировал реакцию публики на их сдержанное выступление. По его словам, Буланова не выражала недовольства работой команды, а сам он не считает, что они танцевали плохо. Об этом сообщает издание MSK1.RU.





Несмотря на вирусное видео, Берегуля отметил, что популярность коллектива не изменилась: на концерты Булановой по-прежнему приходят поклонники разных возрастов. Он подчеркнул, что певица остаётся востребованной артисткой — выпускает новые песни, даёт концерты, а в коллективе царит дружеская атмосфера.

«Я не могу сказать, что мы как-то плохо танцевали. Выступили, наверное, как обычно. Татьяна Буланова не ругалась на нас», — заявил танцор, отвечая на замечания о танцах.