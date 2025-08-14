Стали известны новые детали в деле Оксимирона*, обвиняемого в растлении несовершеннолетних

14 августа 2025, 17:52

Расследование дела рэпера Оксимирона*, обвиняемого в растлении подростков, могут ускорить

Мирон Фёдоров* (Фото: Instagram** @norimyxxxo)

Расследование в отношении рэпера Мирона Фёдорова*, более известного под псевдонимом Оксимирон*, может быть ускорено после жалобы на затягивание процесса. Как выяснил Super.ru, дело передано в Уфу — именно там, по утверждениям потерпевшей, произошло преступление.





По предоставленной информации, несовершеннолетняя девушка Виктория рассказала, что музыкант общался с ней в соцсетях, а затем изнасиловал после концерта. Потерпевшую допросили удалённо, поскольку она живёт в США.



Адвокат пострадавшей, Константин Ерохин, сообщил, что после публичного обсуждения случая фанаты рэпера начали травлю девушки в интернете, из-за чего она сейчас избегает контактов.

«Очень некрасиво ведут себя поклонники Оксимирона*, которые травят жертву и пишут всякие гадости в соцсетях. Мы вышли из публичного поля и не хотим больше комментировать ситуацию», — заявил Ерохин.