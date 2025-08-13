Уже 110 тыс. подмосковных учеников получили выплаты на школьную форму
Выплатами на школьную форму обеспечены порядка 110 тысяч учеников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
Выплаты на приобретение школьной формы начислены учащимся из многодетных семей, детям-инвалидам и школьникам, родители которых погибли в ходе спецоперации.
«В преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплату на школьную форму. Этой поддержкой уже охвачены 110 тыс. учеников региона. Родители могут использовать деньги для покупки не только самой формы, но и других школьных принадлежностей – рюкзаков, канцтоваров, обувь», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.По данным ведомства, самым многочисленным видом этой поддержки стала выплата 3 тыс. рублей на каждого школьника в многодетной семье. Её направили родителям 106 тыс. ребят. Дополнительно к этой выплате начислили 7 тыс. рублей многодетным семьям с низкими доходами. Их в регионе чуть более 10 тыс.
По 13 тыс. 020 рублей на приобретение школьной формы получили семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. Выплату уже перечислили более 3 тысячам семей.
В прошлом году в регионе ввели новую мера поддержки – выплату 10 тыс. рублей на школьную форму для детей погибших участников СВО. С начала года такую помощь получили семьи 732 детей.