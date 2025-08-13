Уже 110 тыс. подмосковных учеников получили выплаты на школьную форму

13 августа 2025, 18:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Выплатами на школьную форму обеспечены порядка 110 тысяч учеников Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





Выплаты на приобретение школьной формы начислены учащимся из многодетных семей, детям-инвалидам и школьникам, родители которых погибли в ходе спецоперации.

«В преддверии учебного года мы проактивно направляем нашим семьям выплату на школьную форму. Этой поддержкой уже охвачены 110 тыс. учеников региона. Родители могут использовать деньги для покупки не только самой формы, но и других школьных принадлежностей – рюкзаков, канцтоваров, обувь», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.