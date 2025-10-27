В Балашихе активно строят комфортный ЖК «Новая Алексеевская роща»

27 октября 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха продолжают строить жилой комплекс «Новая Алексеевская роща». Проект реализует ГК «Гранель». Здесь будет все необходимое: дома, школа, детский сад и поликлиника, рассказали в подмосковном Минжиле.