В Балашихе активно строят комфортный ЖК «Новая Алексеевская роща»
В городском округе Балашиха продолжают строить жилой комплекс «Новая Алексеевская роща». Проект реализует ГК «Гранель». Здесь будет все необходимое: дома, школа, детский сад и поликлиника, рассказали в подмосковном Минжиле.
В рамках комплексного развития территории строители возводят здесь детский сад на 250 мест, школу для 1230 учеников и поликлинику на 400 посещений в смену.
Корпуса №1, 2 и 3 уже практически готовы. Заканчивают фасадные работы, устанавливают витражные конструкции, проводят кладку стен и оштукатуривание.
Завершают отделку тепловых пунктов и насосных станций.Параллельно прокладывают инженерные сети: водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и электроснабжение. А еще на территории обустраивают наружные коммуникации.
Начали благоустраивать дворы, формировать тротуары, внутридомовые дороги и малые архитектурные формы. В детском саду завершают отделочные работы и монтаж инженерных систем.
ЖК «Новая Алексеевская роща» расположен всего в 6 километрах от МКАД, рядом с нацпарком «Лосиный Остров». Здесь уже открыли парковку на 500 автомобилей. В общей сложности на территории планируют разместить 1000 машино-мест. Территорию комплекса озеленят и разделят на зоны — от детских и спортивных площадок до тихих площадок для отдыха.
