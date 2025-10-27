Дом культуры имени Карла Маркса в Подольске ждет капитальный ремонт
Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В 2026 году в Доме культуры имени Карла Маркса в Подольске планируют провести капитальный ремонт крыши и потолка зрительного зала. Работы станут подарком учреждению к его 65-летию, которое отметили в этом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава округа Григорий Артамонов отметил, что Дом культуры уже много лет является важным центром творческой жизни микрорайона Зеленовского. Здесь раскрываются таланты, проходят концерты и развиваются детские кружки.
«В этом году нашему Дому культуры имени Карла Маркса исполняется 65 лет. Учреждение стало настоящим сердцем творчества подольского микрорайона Зеленовского — местом, где раскрываются таланты и рождаются новые идеи. Продолжаем улучшать Дом культуры. Капремонт учреждения является одним из самых важных вопросов, который мы хотим решить», — подчеркнул он.Он также поблагодарил сотрудников, педагогов и жителей за вклад в развитие учреждения. За десятилетия работы тысячи подольчан сделали здесь первые шаги в творчестве — научились петь, танцевать, играть на инструментах.
История Дома культуры тесно связана с Подольским научно-исследовательским теплоэнергетическим институтом, сотрудники которого участвовали в его строительстве. Первым директором учреждения был Николай Лопырев, при котором появились театральные и вокальные кружки.
Позднее здесь работали известные коллективы — театральный «Постскриптум», вокальная студия «Премьера», хореографическая студия «Подольчане» и джаз-оркестр «Мелодия» под руководством Константина Моисеева.
Сегодня Дом культуры продолжает традиции, объединяя новые поколения подольчан.