Дом культуры имени Карла Маркса в Подольске ждет капитальный ремонт

27 октября 2025, 09:21

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В 2026 году в Доме культуры имени Карла Маркса в Подольске планируют провести капитальный ремонт крыши и потолка зрительного зала. Работы станут подарком учреждению к его 65-летию, которое отметили в этом году, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.





Глава округа Григорий Артамонов отметил, что Дом культуры уже много лет является важным центром творческой жизни микрорайона Зеленовского. Здесь раскрываются таланты, проходят концерты и развиваются детские кружки.

«В этом году нашему Дому культуры имени Карла Маркса исполняется 65 лет. Учреждение стало настоящим сердцем творчества подольского микрорайона Зеленовского — местом, где раскрываются таланты и рождаются новые идеи. Продолжаем улучшать Дом культуры. Капремонт учреждения является одним из самых важных вопросов, который мы хотим решить», — подчеркнул он.