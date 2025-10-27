В ЖК «Белый Град» в Мытищах стартует строительство школы на 1335 мест
Школа, рассчитанная на 1335 учеников, появился на территории жилого комплекса «Белый Град» в Мытищах. Застройщик уже получил право на возведение объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь здания школы составит 18,6 тыс. квадратных метров. Там можно будет проводить занятия для 55 классов.
«В здании предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, столовая, медпункт, административные и вспомогательные помещения», — говорится в сообщении.На пришкольной территории построят стадион с футбольным полем, оборудуют зоны воркаута и игровые площадки, установят столы для пинг-понга и сделают велопарковку.