В ЖК «Белый Град» в Мытищах стартует строительство школы на 1335 мест

27 октября 2025, 09:54

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школа, рассчитанная на 1335 учеников, появился на территории жилого комплекса «Белый Град» в Мытищах. Застройщик уже получил право на возведение объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь здания школы составит 18,6 тыс. квадратных метров. Там можно будет проводить занятия для 55 классов.





«В здании предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый залы, столовая, медпункт, административные и вспомогательные помещения», — говорится в сообщении.