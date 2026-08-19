В Балашихе построят федеральный инфекционный медцентр
Медицинский центр федерального значения, специализирующийся на инфекционных болезнях, построят в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. Об этом рассказал спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.
Развитие здравоохранения в регионе обсудили на круглом столе «Здоровье народа — достояние страны», который состоялся в Балашихе по инициативе «Единой России».
«В микрорайоне Новое Измайлово сформирован земельный участок, на котором построят федеральный медицинский центр. Там будут оказывать помощь по профилю «инфекционные болезни» как взрослым пациентам, так и детям», — рассказал Брынцалов в ходе встречи.В рамках круглого стола партийцы также собирали инициативы для Народной программы «Единой России». В частности, участники встречи предложили создать детское отделение на базе филиала №3 Балашихинской областной больницы, открыть ординатуру при многопрофильной больнице в микрорайоне Ольгино, построить поликлинику в микрорайоне Центр-2 и пр. Все предложения взяли в работу.
Инициативы жителей Московской области для Народной программы «Единой России» принимают во всех муниципальных отделениях партии, а также в онлайн-формате — через сайт естьрезультат.рф.