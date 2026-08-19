В Балашихе построят федеральный инфекционный медцентр

19 августа 2026, 11:37

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Медицинский центр федерального значения, специализирующийся на инфекционных болезнях, построят в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. Об этом рассказал спикер Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба партии.





Развитие здравоохранения в регионе обсудили на круглом столе «Здоровье народа — достояние страны», который состоялся в Балашихе по инициативе «Единой России».





«В микрорайоне Новое Измайлово сформирован земельный участок, на котором построят федеральный медицинский центр. Там будут оказывать помощь по профилю «инфекционные болезни» как взрослым пациентам, так и детям», — рассказал Брынцалов в ходе встречи.