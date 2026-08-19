Тестирование на ВИЧ прошли с начала года более 1,8 млн жителей Подмосковья

19 августа 2026, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,8 млн жителей Московской области прошли проверку на ВИЧ с начала текущего года. Это на 80 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и на условиях анонимности.





«Регулярные проверки позволяют своевременно обнаружить заболевание и начать противовирусную терапию, благодаря которой сохраняется продолжительность и качество жизни пациента», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.