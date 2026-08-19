В округе Истра создадут конноспортивный комплекс
Конноспортивный комплекс построят рядом с деревней Карасино округа Истра. Для этих целей инвестор взял в аренду три участка областной земли общей площадью 13,9 га. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
Договор аренды заключили по итогам открытого аукциона, победу на котором одержала компания «Триумф».
«Мы хотим создать здесь точку притяжения людей. Это будет конноспортивный комплекс, где каждый посетитель найдет себе занятие. На первых этапах здесь будет конюшня, тренировочные площадки, манеж и инфраструктура для удобства посетителей. Люди смогут приехать сюда всей семьей пообщаться с лошадьми, совершить верховую прогулку и попробовать себя в верховой езде», — сказала гендиректор ООО «Триумф» Ирина Аршинова.В Минмособлимущества отметили, что вид разрешённого использования арендованных земельных участков позволяет создавать там объекты, связанные со спортом и ветеринарным обслуживанием, а также проводить спортивно-зрелищные мероприятия.