В Балашихе рассказали, как подмосковному бизнесу правильно вести обращение с ТКО

08 октября 2025, 16:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Балашихе прошло выездное заседание Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Депутаты, представители министерств, общественных организаций и бизнеса обсудили, как сделать систему обращения с отходами в регионе эффективнее и понятнее для предпринимателей, рассказали в Минчистоты Московской области.