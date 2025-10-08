В Балашихе рассказали, как подмосковному бизнесу правильно вести обращение с ТКО
В Балашихе прошло выездное заседание Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству. Депутаты, представители министерств, общественных организаций и бизнеса обсудили, как сделать систему обращения с отходами в регионе эффективнее и понятнее для предпринимателей, рассказали в Минчистоты Московской области.
Ключевая тема встречи — обращение с отходами при ведении бизнеса.
В обсуждении принимал участие заместитель министра – начальник управления по обращению с отходами Минчистоты Московской области Антон Попов, а также регоператоры и более десяти представителей предпринимательского сообщества.
Среди основных вопросов — необходимость заключать договоры с региональными операторами, правильно оборудовать контейнерные площадки и совершенствовать законодательство, регулирующее сферу обращения с ТКО.
Особое внимание уделили поддержке предпринимателей, реализующих экологические инициативы. Участники также обсудили, как повысить юридическую грамотность бизнеса в вопросах обращения с отходами и предложили ряд инициатив для улучшения уже действующей системы.
