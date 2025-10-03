В Коломенском округе обнаружили редкую пчелу из Красной книги Подмосковья

03 октября 2025, 13:08

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В районе села Зиновьево (Коломенский округ) зафиксировали редкое насекомое — пчелу систрофу из семейства галиктид. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.





Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин отметил, что речь может идти о виде Systropha planidens, которая имеет 3-ю категорию редкости.



«Редкие встречи этого вида ранее фиксировались в Серебряных Прудах, Луховицах, Серпухове и Раменском. Это ценнейшее наблюдение для банка данных редких видов Подмосковья», — сообщил он.