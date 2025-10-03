Достижения.рф

В Коломенском округе обнаружили редкую пчелу из Красной книги Подмосковья

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В районе села Зиновьево (Коломенский округ) зафиксировали редкое насекомое — пчелу систрофу из семейства галиктид. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.



Министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин отметил, что речь может идти о виде Systropha planidens, которая имеет 3-ю категорию редкости.

«Редкие встречи этого вида ранее фиксировались в Серебряных Прудах, Луховицах, Серпухове и Раменском. Это ценнейшее наблюдение для банка данных редких видов Подмосковья», — сообщил он.
Пчёлы рода систроф имеют тёмное тело длиной 8–11 мм с серым опушением и небольшой головой. В Московской области их можно встретить с конца июня до начала августа, в основном на вьюнке, реже — на цикории, доннике и льне.

Главными угрозами для вида являются использование инсектицидов и исчезновение кормовых растений из-за хозяйственного освоения лугов.
Дайана Хусинова

