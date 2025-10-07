В озёра Шатуры выпустили 8,5 тыс. мальков сазана
Около 8,5 тыс. мальков сазана общим весом 168 килограммов выпустили в озёра округа Шатура для очищения водоёмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Рыбу вырастили в опытном селекционно-племенном хозяйстве в Тверской области по заказу Шатурской электростанции.
«Для Шатурской ГРЭС стало уже доброй традицией зарыбление шатурских водоёмов. Рыбу выпускают такого вида, чтобы она поедала растительность, которой обрастают наши озёра, из-за чего глубина водоёмов уменьшается», — рассказала ведущий инженер-эколог филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Марина Осипова.В рыбхозе мальков доращивают до 20 граммов. До места назначения рыбки доезжают в контейнерах с водой.
Всего за семь лет по заказу Шатурской ГРЭС в озёра Шатуры выпустили свыше полутора тонн мальков разных пород.