Достижения.рф

В Серпухове полицейские сорвали массовый заезд питбайкеров

оригинал Фото: istockphoto.com/Fedorovekb

Нелегальный массовый заезд на питбайках с демонстрацией различных трюков собирались провести в Серпухове. Опасному развлечению помешали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Информацию о готовящимся заезде полицейские узнали из интернет-публикации. В районе сбора питбайкеров сотрудники Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних провели специальный рейд.

«В результате рейда к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли десять водителей кроссовых мотоциклов и квадроциклов, четверо из которых оказались несовершеннолетними», — говорится в сообщении.
Семь мотоциклов увезли на штрафстоянку, родителей четырёх несовершеннолетних питбайкеров привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Лев Каштанов

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