В Серпухове полицейские сорвали массовый заезд питбайкеров

31 июля 2025, 14:16

оригинал Фото: istockphoto.com/Fedorovekb

Нелегальный массовый заезд на питбайках с демонстрацией различных трюков собирались провести в Серпухове. Опасному развлечению помешали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Информацию о готовящимся заезде полицейские узнали из интернет-публикации. В районе сбора питбайкеров сотрудники Госавтоинспекции и отдела по делам несовершеннолетних провели специальный рейд.





«В результате рейда к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли десять водителей кроссовых мотоциклов и квадроциклов, четверо из которых оказались несовершеннолетними», — говорится в сообщении.