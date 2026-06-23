В больнице Долгопрудного спасли пациента с донорским сердцем

23 июня 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

49-летнего мужчину с пересаженным сердцем спасли врачи Долгопрудненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пациент поступил с подозрением на коронарный синдром — перекрытие притока крови к сердцу по коронарной артерии. Ситуацию осложнял тяжёлый анамнез: более 15 лет назад мужчина перенёс инфаркт, а потом и пересадку сердца.



Диагностика показала, что одну из главных сердечных артерий закупорил тромб, из-за чего на трансплантированном сердце произошёл инфаркт миокарда. Врачи приняли решение для восстановления кровотока установить на артерии стент.





«Проведение вмешательств на трансплантированном сердце относится к числу редких и технически сложных операций. Но наши специалисты уже имеют опыт лечения таких случаев, поэтому смогли помочь пациенту», — рассказала заведующая региональным сосудистым центром Долгопрудненской клинической больницы Юлия Прилуцкая.