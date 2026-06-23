В Наро-Фоминске наградили лучших врачей
День медицинского работника отметили в Наро-Фоминске в пятницу, 19 июня. Лучшие представители профессии получили награды и благодарности. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Торжественное мероприятие состоялось во дворце культуры «Звезда».
«Медики горячо приветствовали своих коллег и пришедших поздравить их артистов. В зале не смолкали аплодисменты», — говорится в сообщении.В число награждённых вошла заведующая терапевтическим отделением Наро-Фоминской больницы Ольга Черноярова. Она стала продолжательницей медицинской династии: её мама работала медсестрой. Ольга получила образование в медико-стоматологическом университете имени Н.А. Семашко. А теперь и сын Ольги выбрал медицину: он окончил медфак РУДН и станет после ординатуры кардиореаниматологом.