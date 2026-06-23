Сотрудница Мособлархитектуры вышла в полуфинал конкурса управленцев

23 июня 2026, 11:56

оригинал Алеся Гончарик (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Начальник Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Алеся Гончарик вышла в полуфинал VI всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В полуфинале участникам нужно будет защищать авторский проект. Гончарик подготовила работу по развитию водно-зелёного каркаса Подмосковья.





«При грамотном подходе водно-зелёный каркас может стать основой для расширения границ городов и изменения планировочной структуры с адаптацией к новым модернизированным условиям», — отметила полуфиналистка.