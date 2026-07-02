В Бронницах снесли дом на 12 квартир без канализации

02 июля 2026, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный жилой дом с 12 квартирами и без канализации снесли в Каширском переулке в Бронницах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 94 года назад. Его площадь составляла около 400 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень износа конструкций. Постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.