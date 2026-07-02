В Бронницах снесли дом на 12 квартир без канализации
Двухэтажный деревянный жилой дом с 12 квартирами и без канализации снесли в Каширском переулке в Бронницах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 94 года назад. Его площадь составляла около 400 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень износа конструкций. Постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время демонтаж уже завершён. Рабочие расчищают участок от строительного мусора.
Всего на территории округа Бронницы выявили 44 аварийных здания, недостроя и самостроя. Сейчас 40 объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.