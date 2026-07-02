На восьми региональных дорогах Подмосковья починили освещение

02 июля 2026, 11:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уличное освещение на участках региональных дорог в восьми округах Московской области восстановили специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в двух городах и шести малых населённых пунктах.





«В городской черте линии наружного освещения отремонтировали на Индустриальной улице в подольском микрорайоне Климовск и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.