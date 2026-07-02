На восьми региональных дорогах Подмосковья починили освещение
Уличное освещение на участках региональных дорог в восьми округах Московской области восстановили специалисты Мосавтодора за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в двух городах и шести малых населённых пунктах.
«В городской черте линии наружного освещения отремонтировали на Индустриальной улице в подольском микрорайоне Климовск и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.Кроме того, свет вернули на участке Старого Симферопольского шоссе в деревне Чепелёво округа Чехов, на Пятницком шоссе в деревне Соколово под Солнечногорском, на Егорьевском шоссе рядом с деревней Асташково Орехово-Зуевского округа, на Первомайской улице в посёлке Чкалово под Люберцами и на дорогах в деревне Назимиха округа Щёлково и в деревне Мухино округа Луховицы.