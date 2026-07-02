Проезд по обновлённому мосту через Руссу в Лотошине откроют в этом году

02 июля 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Мост через реку Руссу в округе Лотошино капитально ремонтируют. Открыть по нему движение планируют уже в текущем году. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.





Мост, являющийся частью автодороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка», соединяет две части деревни Введенское.





«Сейчас чтобы в Введенском доехать от одной улицы до другой, нужно потратить 40 минут. Поэтому в этом году мы приступили к капремонту моста через реку Русса, о котором очень просили наши жители. Планируем запустить транспортный поток по нашей основной артерии в 2026 году», — сказала Долгасова.