В Чечне разыскивают опасного водителя BMW с номерами «001»

31 июля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/igoriss

В районе ЖК Горький парк в Чечне разыскивают опасного водителя — владельца серой BMW с номерами «001». Мужчина, известный своей агрессивной манерой езды, гоняет по дворам до 22:00, нарушая правила и опасно пересекает сплошные линии.