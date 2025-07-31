В Чечне разыскивают опасного водителя BMW с номерами «001»
В районе ЖК Горький парк в Чечне разыскивают опасного водителя — владельца серой BMW с номерами «001». Мужчина, известный своей агрессивной манерой езды, гоняет по дворам до 22:00, нарушая правила и опасно пересекает сплошные линии.
По информации телеграм-канала «Мигранты — все как есть», он связан с педофильскими чатами и является наркозависимым экстремистом. Владелец машины также публично угрожает жильцам, требуя не мешать его поведению и заявляя, что будет ездить так, как хочет.
Напомним, житель Кубани получил 3 года условно за рассылку интимных фото девушкам с целью знакомства.
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