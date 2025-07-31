В Бурятии задержали мужчину, похитившего водителя фуры
В Бурятии задержан мужчина, подозреваемый в похищении водителя фуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.
По предварительным данным, 25 июля обвиняемый вместе с двумя знакомыми напал на водителя фуры на автодороге возле кафе. Между ними ранее произошел конфликт на дороге. Злоумышленники насильно посадили пострадавшего в свою машину, отвезли в лес и избили
В настоящее время полиция расследует дело и ищет соучастников.
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