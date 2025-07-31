Заряжающийся самокат взорвался в петербургской квартире
Заряжающийся электросамокат загорелся в петербургской квартире. От двушки остались только угольные руины, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Возгорание в доме на улице Александра Матросова произошло час назад. За очень короткое время пламя полностью заполнило коридор.
К счастью, жильцы не пострадали, однако теперь им предстоит серьёзный ремонт.
На опубликованных кадрах видно, что самокат сгорел дотла. Все деревянные конструкции, включая шкаф для одежды, превратились в гору угля. Также повреждения получила металлическая входная дверь.
Ранее сообщалось, что в Швеции девочка-подросток упала с электросамоката и попросила мужчин о помощи, но они её изнасиловали.
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