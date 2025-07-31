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Заряжающийся самокат взорвался в петербургской квартире

Фото: iStock/bortnikau

Заряжающийся электросамокат загорелся в петербургской квартире. От двушки остались только угольные руины, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».



Возгорание в доме на улице Александра Матросова произошло час назад. За очень короткое время пламя полностью заполнило коридор.

К счастью, жильцы не пострадали, однако теперь им предстоит серьёзный ремонт.

На опубликованных кадрах видно, что самокат сгорел дотла. Все деревянные конструкции, включая шкаф для одежды, превратились в гору угля. Также повреждения получила металлическая входная дверь.

Ранее сообщалось, что в Швеции девочка-подросток упала с электросамоката и попросила мужчин о помощи, но они её изнасиловали.

Анастасия Чинкова

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