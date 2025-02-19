В Черноголовке хирурги избавили женщину с ожирением от гормонов голода

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59-летней женщине, страдающей ожирением третьей степени, врачи больницы в Черноголовке провели бариатрическую операцию на желудке по новейшей методике, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Вес женщины составлял 129 килограммов. Пациентка рассказала, что неоднократно пыталась похудеть, однако вес только прибавлялся. На фоне ожирения начали развиваться другие серьёзные болезни, включая диабет. Поэтому было решено прибегнуть к оперативному вмешательству.
Операция прошла благополучно, сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение, её вес снижается.
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«Пациентке лапароскопическим методом сделали продольную резекцию желудка: мы удалили часть органа, где вырабатываются гормоны голода», — сказал заведующий хирургическим отделением больницы Дмитрий Зинатулин.Он добавил, что такая операция является одной из новейших в борьбе с лишним весом: в результате объём желудка уменьшается примерно в десять раз и понижается уровень сахара в крови.
Операция прошла благополучно, сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение, её вес снижается.
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Лев Каштанов