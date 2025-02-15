Во всех регионах РФ станет возможным прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги»

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Минздрав России планирует сделать онлайн-прикрепление к поликлиникам через портал «Госуслуги» доступным во всех регионах страны. Соответствующий проект приказа размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщается в документе.Сейчас эта опция действует не везде. Если документ будет утвержден, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года — и тогда жители любого субъекта РФ смогут выбирать медучреждение дистанционно, без личного визита.
Ранее сообщалось, что МВД выявило опасную уязвимость WhatsApp* для шпионского ПО. По данным ведомства, программа Graphite проникает на телефоны через PDF-файлы, распространяемые в групповых чатах, без необходимости открытия файла или перехода по ссылкам.
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*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Мария Моисеева