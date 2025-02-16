В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение

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Минздрав России подготовил проект обновленного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
«Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)», — говорится в сообщении.Подробную информацию можно получить на сайте «regulation.gov.ru».
В проекте уточнены правила вынесения заключений по результатам медицинского освидетельствования, а также его проведения. Изменения затронут процедуры для лиц, которым требовалась экстренная помощь, например, пострадавшим в ДТП.
Пересмотрен список наркотических и психотропных веществ с учетом текущей структуры наркопотребления в стране.
Кроме того, министерство конкретизировало условия получения добровольного согласия на процедуру и основания для отказа от ее проведения.
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