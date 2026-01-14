В Черноголовке открыли бесплатные курсы цифровой грамотности для пожилых
Бесплатные занятия по цифровой грамотности проводят для пожилых людей в городской библиотеке Черноголовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Слушателей учат пользоваться смартфонами, показывают, как настроить под себя размер шрифта и громкость, а также объясняют принципы поиска интернет-ресурсов и кибербезопасности.
«Пенсионеры обучаются работе с электронной почтой и мессенджерами, с соцсетями, а также с порталами «Госуслуги», «Моё Подмосковье» и «Соцфонд РФ», с навигаторами и онлайн-картами и пр.», — говорится в сообщении.Уроки проходят по пятницам, начало в 11:00. Адрес библиотеки: Школьный бульвар, дом №9. Подробная информация о курсе размещена на сайте учреждения.