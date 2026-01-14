В Подмосковье за год задержали 159 автомобилей, незаконно перевозивших стройотходы
В Подмосковье подвели итоги работы экологического надзора в сфере обращения строительных отходов за 2025 год. За это время провели 47 рейдов и задержали 159 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
В ведомстве это назвали хорошими результатами.
«В прошлом году наши специалисты вместе с сотрудниками Минчистоты и Главного управления региональной безопасности региона провели 47 рейдов. Было задержано 159 единиц техники, которая использовалась для незаконной перевозки отходов. Пресечено 72 попытки образования незаконных свалок. В результате составлено 90 протоколов об административных правонарушениях. Этого удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию между ведомствами», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Помимо этого, в прошлом году вынесли 788 постановлений об административном наказании за незаконную транспортировку и сброс строительного мусора. Сумма штрафных санкций превысила 8,5 миллионов рублей.