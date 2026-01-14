В Подмосковье за год задержали 159 автомобилей, незаконно перевозивших стройотходы

14 января 2026, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье подвели итоги работы экологического надзора в сфере обращения строительных отходов за 2025 год. За это время провели 47 рейдов и задержали 159 единиц техники, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В ведомстве это назвали хорошими результатами.

«В прошлом году наши специалисты вместе с сотрудниками Минчистоты и Главного управления региональной безопасности региона провели 47 рейдов. Было задержано 159 единиц техники, которая использовалась для незаконной перевозки отходов. Пресечено 72 попытки образования незаконных свалок. В результате составлено 90 протоколов об административных правонарушениях. Этого удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию между ведомствами», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.