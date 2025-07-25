В деревне Дементьево по просьбам жителей прокладывают тротуар
На улице Центральной в деревне Дементьево в Раменском муниципальном округе строят тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Улучшение дорожной инфраструктуры на этом не закончится. Тротуары будут построены ещё на ул. Пионерской и Центральной в селе Игумново.
«Новая дорога для пешеходов пройдет полностью через две деревни: от перекрёстка с ул. Молодежной до церкви. Население в двух прилегающих к дороге деревнях превышает 2 тыс. человек. Все граждане активные. Здесь находится несколько точек притяжения – пруд, магазины, церковь, контейнерные площадки, ДК и железнодорожная станция Игумново. Поступали обращения от местных жителей», – рассказал директор МКУ «ТУ Кратово» Алексей ЕмельяновКак пояснили в администрации, работы проводят для удобства и безопасности жителей этой местности. Их начали 22 июля и планируют завершить к концу лета.
Протяжённость тротуара составит около 2 км, ширина – 2 м. На тротуаре будут выполнены все занижения, необходимые для людей с ОВЗ, и колясок.