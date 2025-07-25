В Раменском рассказали о ходе ремонта подъездов
40 подъездов планируется отремонтировать в многоквартирных домах Раменского муниципального округа в текущем году. 20 из них должны быть готовы к 1 августа. О ходе работ по двум адресам рассказали в пресс-службе окружной администрации.
К завершению подходит ремонт подъездов в доме №25 по улице Гурьева и доме №32а по Десантной улице.
«В перечень работ входит покраска и штукатурка стен и потолков, укладка керамической плитки на полах, замена дверных и оконных блоков, а также почтовых ящиков, покраска поручней, перил и труб, ремонт освещения и ремонт входной группы, включая козырьки. Сейчас по указанным адресам осталось только покрасить входную группу и повесить новые почтовые ящики», — говорится в сообщении.Отмечается, что ремонт в оставшихся 20 подъездах завершат к 1 октября.