В Раменском рассказали о ходе ремонта подъездов

25 июля 2025, 14:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

40 подъездов планируется отремонтировать в многоквартирных домах Раменского муниципального округа в текущем году. 20 из них должны быть готовы к 1 августа. О ходе работ по двум адресам рассказали в пресс-службе окружной администрации.





К завершению подходит ремонт подъездов в доме №25 по улице Гурьева и доме №32а по Десантной улице.





«В перечень работ входит покраска и штукатурка стен и потолков, укладка керамической плитки на полах, замена дверных и оконных блоков, а также почтовых ящиков, покраска поручней, перил и труб, ремонт освещения и ремонт входной группы, включая козырьки. Сейчас по указанным адресам осталось только покрасить входную группу и повесить новые почтовые ящики», — говорится в сообщении.