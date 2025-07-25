Ремонт в Раменской центральной библиотеке завершат в конце сентября

25 июля 2025, 13:56

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ремонт Центральной библиотеки проводится в Раменском. Работы начались 22 июля. Завершить их и открыть библиотеку для посетителей планируют в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Для проведения ремонта из библиотеки вынесли книги и убрали мебель. Сейчас залы очищают для дальнейших работ и демонтируют напольное покрытие.





«На данный момент в ремонтных работах задействованы восемь человек», — отмечается в сообщении.