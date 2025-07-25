Ремонт в Раменской центральной библиотеке завершат в конце сентября
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Ремонт Центральной библиотеки проводится в Раменском. Работы начались 22 июля. Завершить их и открыть библиотеку для посетителей планируют в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Для проведения ремонта из библиотеки вынесли книги и убрали мебель. Сейчас залы очищают для дальнейших работ и демонтируют напольное покрытие.
«На данный момент в ремонтных работах задействованы восемь человек», — отмечается в сообщении.Замдиректора библиотеки Полина Елинова рассказала, что сотрудники ежедневно наблюдают за ходом ремонта и с нетерпением ждут его окончания.
На время ремонта сдать выданные ранее книги и получить новые можно в филиале №3, расположенном в Доме культуры имени Воровского, а также в доме №19 по Красноармейской улице.