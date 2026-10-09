В деревне Федурново приступили к подготовке к строительству школы с детсадом

09 октября 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 275 учеников и детский сад на 100 воспитанников, появится в деревне Федурново округа Балашиха. В настоящее время на площадке началась подготовка к строительству. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Объект возведут за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной структуры Подмосковья.





«Общая площадь комплекса составит около 8 800 квадратных метров, из которых свыше 7 100 квадратных метров придётся на школу и более 1 600 — на детский сад. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, спортзал, библиотеку и пищеблок полного цикла со столовой», — говорится в сообщении.