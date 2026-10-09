Врип главы Павловского Посада Криворучко посетил Казанский храм
Казанский храм Павловского Посада посетил временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко в День преставления преподобного Сергия Радонежского — 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Совместную молитву провёл благочинный Павлово-Посадского округа священник отец Александр (Анохин).
«Жизнь Сергия Радонежского — пример удивительной силы духа: святой умел и трудиться, и молиться, и примирять враждующих, и вдохновлять на добрые дела. Пусть память о преподобном Сергии согревает сердца, а его заступничество помогает в трудную минуту», — говорится в сообщении.Всего в Павловском Посаде насчитывается 14 действующих церковных приходов и два монастыря.