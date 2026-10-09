В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки многодетных семей в Подмосковье
В Московской области в настоящее время проживают более 120 тысяч многодетных семей. О том, какие меры поддержки им доступны, рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В список мер поддержки входят различные выплаты, компенсации и льготы.
«Например, родителям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка единовременно выплачивается 300 тысяч рублей. В текущем году такую поддержку получили 1 985 семей. А пятидесятипроцентную компенсацию на оплату ЖКУ получают более 94 тысяч многодетных семей. Есть также выплата на школьную форму: она предоставляется на каждого ребёнка школьного возраста», — рассказал Брынцалов.Кроме того, члены многодетных семей имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы на транспортный налог, бесплатное питание в школах и пр.