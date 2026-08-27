В деревне Рождествено под Истрой заработала новая станция водоочистки
Новую станцию водоочистки запустили в деревне Рождествено округа Истра. Она обеспечит качественной питьевой водой 300 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Объект построили в рамках реализации областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Система работает автоматически. Она удаляет железо и задерживает механические примеси, после чего вода полностью отвечает санитарным требованиям. Производительность станции составляет 380 кубометров в сутки», — говорится в сообщении.Ранее в текущем году комплексы по очистке воды запустили в истринских деревнях Сафонтьево и Мартюшино. А вскоре такая станция заработает в деревне Савельево. Сейчас там проводят пусконаладочные работы.