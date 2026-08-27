Житель Королёва сжёг ради развлечения шесть машин на парковке
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
33-летнего ранее судимого жителя Королёва задержала полиция по подозрению в поджоге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, пьяный мужчина заметил, что у одной из машин, припаркованных у дома на улице Тихонравова, осталась незапертой задняя дверь. Тогда он с помощью зажигалки поджёг заднее сиденье. Пламя разгорелось, огонь перекинулся на соседние автомобили. В результате три машины выгорели полностью, а ещё три получили повреждения.
«Поджигателя оперативно задержали на месте преступления: он стоял и наблюдал за пожаром», — говорится в сообщении.Полицейским мужчина объяснил, что поджёг машину, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и оставили под стражей до суда.