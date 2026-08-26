Сенатор от Подмосковья Двойных заявил о расширении программы развития села

26 августа 2026, 14:48

оригинал Александр Двойных (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Программу комплексного развития сельских территорий по итогам 2025 года признали самой эффективной среди всех госпрограмм страны. Теперь её планируется расширить. Об этом рассказал сенатор от Московской области Александр Двойных на конференции с участием представителей «Единой России», министерств и ведомств. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Двойных отметил, что в текущем году на развитие села выделили дополнительно 12 млрд рублей.





«Увеличение финансовой базы позволяет расширить охват проектов, которые в текущем году затронут интересы еще трёх миллионов сельских жителей», — уточнил сенатор.