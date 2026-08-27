В деревне Зубачево построили детский сад на 280 мест

27 августа 2026, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, построили в деревне Зубачево Сергиево-Посадского округа. Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Здание возвели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В детсаду площадью 4 700 квадратных метров размещены 12 помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, постирочная и столярная мастерская для мелкого ремонта», — говорится в сообщении.