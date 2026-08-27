В Коломенском перинатальном центре проведут в сентябре пять Дней открытых дверей

27 августа 2026, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей будут проводиться в сентябре в Коломенском перинатальном центре по вторникам — 1, 8, 15, 22 и 29 числа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В гости ждут беременных женщин и их близких. Им расскажут про условия пребывания в медучреждении, объяснят, как готовиться к родам, и ответят на интересующие вопросы.





«Будущим мамам проведут экскурсии по отделениям центра с посещением приёмного покоя, родовых залов и послеродовых палат. Наши специалисты расскажут о правильном дыхании, видах родов и о способах прожить каждый из периодов рождения малыша максимально безболезненно и комфортно», — рассказала заведующая родовым отделением Коломенского перинатального центра акушер-гинеколог Татьяна Волкова.