В десяти подмосковных округах отремонтировали дорожные знаки
Знаки дорожного движения отремонтировали и восстановили в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы провели на трёх городских улицах и семи дорогах в малых населённых пунктах.
«В городах дорожные знаки починили на улице Большая Покровская в Павловском Посаде, на Керамической улице в Балашихе и на улице Гагарина в Орехово-Зуеве», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки привели в порядок на Волоколамском шоссе в посёлке Шёлковая гора округа Истра, на Коренёвском шоссе в посёлке Красково под Люберцами, в сёлах Аннино Рузского округа и Суково округа Ступино, а также в деревнях Тимохово Богородского округа, Городище под Воскресенском и Дракино в округе Ступино.