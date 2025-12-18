В десяти подмосковных округах отремонтировали дорожные знаки

18 декабря 2025, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Знаки дорожного движения отремонтировали и восстановили в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Работы провели на трёх городских улицах и семи дорогах в малых населённых пунктах.





«В городах дорожные знаки починили на улице Большая Покровская в Павловском Посаде, на Керамической улице в Балашихе и на улице Гагарина в Орехово-Зуеве», — говорится в сообщении.