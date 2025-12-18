Годовую программу благоустройства дворов в Подмосковье выполнили на 100%

18 декабря 2025, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области успешно завершили выполнение годовой программы по благоустройству дворов, в которую вошли 590 объектов в 56 округах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках программы во дворах отремонтировали тротуары, обустроили парковки, установили новые лавочки и урны и провели озеленение.





«В этом году мы увеличили темпы работ и повысили их качество. Для этого ужесточили требования к подрядчикам и наладили пошаговый контроль за ходом благоустройства дворовых территорий с помощью системы мониторинга», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.