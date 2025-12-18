Водителя с бомбой в багажнике остановили в Москве
В Москве сотрудники полиции задержали водителя, который перевозил в багажнике своей машины взрывное устройство. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел ночью недалеко от здания ГосНИИП. Патрульные остановили подозрительный автомобиль и, заметив беспокойное поведение водителя, попросили его открыть багажник. Внутри они обнаружили взрывное устройство.
На место незамедлительно прибыли взрывотехники для обезвреживания находки. В настоящее время спецслужбы выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины.
Ранее сообщалось, что водитель BMW врезался в дерево на западе Москвы. Предполагается, что мужчина уснул за рулем и пропустил поворот.
