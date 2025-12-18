Водителя с бомбой в багажнике остановили в Москве

18 декабря 2025, 11:56

В Москве задержали водителя со взрывным устройством в багажнике

Фото: iStock/blinow61

В Москве сотрудники полиции задержали водителя, который перевозил в багажнике своей машины взрывное устройство. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.