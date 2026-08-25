В Детском центре подростку удалили венозные узлы, грозившие образованием тромбов

25 августа 2026, 17:40

оригинал Фото: ДКЦ им. Л.М. Рошаля

Хирурги Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля избавили подростка от венозных узлов размером с грецкий орех. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Подросток впервые обратился в клинику, хотя проблема беспокоила его с рождения. Это огромные узловатые сплетения вен на левом бедре и голени. В диаметре они достигали четырёх сантиметров.



Врачи ДНКЦ поставили диагноз «врождённая венозная мальформация». При такой патологии кровь застаивается в расширенных венах, что приводит к образованию тромбов.



Фото: ДКЦ им. Л.М. Рошаля

Патология встречается в основном у взрослых, и детские хирурги сталкиваются с ней крайне редко. В случае с подмосковным подростком она создавала высокий риск развития тромбоэмболии лёгочной артерии, что грозило летальным исходом. Врачи приняли решение об операции.

«Мы провели мальчику сложную комбинированную малоинвазивную операцию. Через крошечный прокол на ноге запаяли основной изменённый сосуд, чтобы убрать обратный ток крови и перекрыть путь для тромбов. Затем удалили сами расширенные венозные узлы, а оставшиеся мелкие изменённые вены на голени обработали специальным раствором под контролем ультразвука и рентгена», – рассказал оперирующий врач-рентгенохирург Иван Алёшин.