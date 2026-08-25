В Коломне досрочно построили школьный корпус на 400 мест

25 августа 2026, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство корпуса школы №14 на улице Шилова в Коломне, рассчитанного на 400 учеников, завершилось с опережением графика. Изначально здание планировали сдать в эксплуатацию в 2027 году, а теперь оно откроется уже 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Пристройка четырёхэтажная. С основным зданием её соединяет тёплый переход на уровне третьего этажа. Внутри расположен актовый зал, десять универсальных учебных кабинетов и 16 специализированных, в том числе десять лабораторий для изучения физики, биологии и химии, спортзал на два класса и медиатека.





«В новом корпусе будут заниматься ученики средних и старших классов, а основное здание останется для младшей школы», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.